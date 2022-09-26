Muğla’da çocuk parkına saldırı: Oyun aletlerini yaktılar

Muğla’nın Milas ilçesindeki çocuk parkında bulunan oyun aletlerini yakarak zarar veren kişilere CHP’li Belediye Başkanı Avukat Muhammet Tokat’ın tepkisi sert oldu. Tokat “Çocuklarımızın oyun alanına yönelik çirkin saldırının faillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesindeki 2. Soğukkuyu Caddesi'nde bulunan çocuk parkındaki oyun aletlerine akaryakıt dökülerek yakılması vatandaşları Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın sert tepkisine neden oldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce akaryakıt dökülerek yakılan parktaki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

BAŞKAN TOKAT'TAN TEPKİ

Başta aileler olmak üzere tüm vatandaşların dinlenme alanı olarak kullanılan parka verilen zarara tepki gösteren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı açıklamada “Ayıptır, yazıktır, günahtır. Beçin Mahallesi 2. Soğukkuyu Caddesi’nde bulunan parkımız kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakıldı. Bu hangi duygunun tatmini, neye duyulan nefret. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Olayın faillerinin yakalanması için de ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

BELEDİYE PARKLARINA SALDIRI İLK DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Milas'ın en büyük parklarından biri olan Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Sitesi'ndeki Atatürk Parkı saldırıya uğramış; alan içerisinde bulunan halı saha, basketbol sahası, büfe, kapılar, teller ve tuvaletlere zarar verilmişti.

2020 yılının ekim ayında ise Milas Şehir Parkı içerisinde bulunan Birinci Dünya Savaşı'na şahitlik eden tarihi topun tekerleklerindeki ahşap parçalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp atılmış, vatandaşlardan tepki çekmişti. Bu durum üzerine harekete geçen Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarihi topu onararak korumaya almıştı.

2020 yılının mayıs ayında da Şevketiye Mahallesi'ndeki bir parkın kaydırak ve salıncağı kırıldı.

2018 yılının aralık ayında ise benzer bir olay Bafa'da yaşandı. Bafa Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde kurulan oyun grubu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmak suretiyle kullanılmaz hale getirildi. Çocukların yararlandığı park alanına yapılan saldırı, vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

2015 yılında ise Gümüşlük Mahallesi Çaltılık Mevkii ve Burgaz Mahallesi 1. Hıdırlık Sokak'ta bulunan çocuk parklarına zarar veren kişi veya kişiler, park içindeki çocuk oyun alanları ve büfeleri tahrip etmişti. Park içinde bulunan büfelerin camlarını kıran, salıncakları yakan kişi veya kişiler, parkta bulunan kaydırakları da kırarak kullanılmaz hale getirdiler.

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