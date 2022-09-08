Muğla’da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si de yaralı

Muğla- Denizli karayolunda meydana gelen kazada minibüs köprü ayaklarına çarptı, kazada aynı aileden iki kişi öldü, iki kişi ise ağır yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla ile Denizli karayolunun 40. kilometresindeki Köprübaşı mevkiinde meydana gelen kazada Çetin Gökçe'nin kullandığı 81 BM 152 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu köprünün ayaklarına çarptı.

Hurda haline gelen otomobilde sıkışan ve aynı aileden olan Çetin Gökçe ile Yakup Gökçe olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf Gökçe ve Mehmet Gökçe hurda haline gelen minibüsten sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ambulans ile Muğla Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaşamlarını yitiren Çetin Gökçe ile Yakup Gökçe'nin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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