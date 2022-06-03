Muğla’da göçmen operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Muğla ilinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan organizatörlerin yakalanması amacıyla yürütülen operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 240 göçmen yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği Şube Müdürlüğü ekiplerince son üç ayda yapılan çalışmalar sonunda Marmaris merkezli Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalandığı belirtildi.

FETHİYE'DE 240 GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan operasyonların sonuncusunda Fethiye İlçesi Katrancı Koyu bölgesi ormanlık alan içerisinde 119 Afgan, 18 İran, 9 Suriye, 93 Bangladeş ve 1 Türk uyruklu olmak toplam 240 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si sevk edildikleri Muğla Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilirken,4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bölgede göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.