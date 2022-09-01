Muğla’da otomobilin çarpıp kaçtığı vatandaş hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kırcağız Köyü yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada yol kenarında yürüyen yayaya çarpan otomobil ölümüne neden oldu, otomobil sürücüsü ise olayın ardından kaçtı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı kırcağız Köyü yakınlarında meydana gelen kazada sabah saatlerinde tarlaya gitmek için evden çıkan 37 yaşındaki Erkan Şahin bir süre sonra yol kenarında köylüler tarafından yerde yatarken kanlar içerisinde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahin için ambulans ve jandarma çağrıldı, Bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde araştırma yaptı, olay yerinden kaçan otomobil ve sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı