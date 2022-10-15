Muğla’da su kanalında mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir su kanalının duvarında mahsur kalan kediyi su sporları çalışanları ilginç bir yöntemle kurtardı, o anlar kameraya yansıdı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın İçmeler Mahallesi'ndeki bir su kanalının duvarında mahsur kalan kedinin sesini duyan su sporları çalışanları kediyi kurtarmak için operasyon yaptı.

Vatandaşların yardım istediği gençlerden ikisi bir arkadaşlarını bacaklarından tutup duvardan aşağı sarkıttı, sarkıtılan genç ise eline verilen bir tişört ile kanalın duvarındaki çıkıntıda mahsur kalan kediyi kurtarmayı başardı.

İlginç kurtarma operasyonu saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar da kedinin kurtarılmasını ilgi ile izledi.

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