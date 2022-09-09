Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ula ilçesinde 14 ayrı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı arama sonucunda 12 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 3 aylık istihbari çalışmalar sonucu 6 Eylül tarihinde Ula İlçesinde KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde 14 ayrı adrese eş zamanlı arama gerçekleştirdi. 12 kişi gözaltına alınırken esrar, kenevir tohumu, kokain, ketamin, kannabinoid (bonzai), sihirli mantar ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 adet sentetik ecza, 41 adet uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 adet uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 adet flaş bellek ele geçirildi.
Faaliyetin başlamasından bu zamana kadar geçen dönem içerisinde genel toplamda 36 şüpheli şahıs, çok miktarda ve cinste uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.