Abone Ol

Muğla’da villaya uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada 'uyuşturucu partisi' düzenleyen 6 şüpheli yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Muğla’da villaya uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çıtlık Mahallesi’nde kiralık bir villada düzenlenen partide uyuşturucu kullanılacağı bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Villada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. AA

Videoları sosyal medyaya sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı İlginizi Çekebilir Videoları sosyal medyaya sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster