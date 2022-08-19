Muğla’da villaya uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada 'uyuşturucu partisi' düzenleyen 6 şüpheli yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çıtlık Mahallesi’nde kiralık bir villada düzenlenen partide uyuşturucu kullanılacağı bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Villada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. AA