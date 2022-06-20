Mum üç katlı villayı yaktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç katlı villada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Villanın üst katında çıkan yangın sırasında alt kattakilerin uykuda yakalandığı ve son anda dışarıya çıktıkları belirtildi. Yangına yanan bir mumun neden olduğu anlaşıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'ndeki Palmiye Vadisi Sitesi'nde bulunan üç katlı lüks villanın son katında yanan mumun masa örtüsünü tutuşturması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ev sahipleri ve komşuların önce yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangına ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki itfaiye arazözü müdahale etti, olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Yangına müdahale ederken fenalaşan iki kişiye müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yangın sırasında villanın alt katında ve orta katında oturanların uyuduğu bağırmalar üzerine uyandırılarak bahçeye çıktıkları belirtildi. Yangın sırasında büyük korku ve heyecan yaşandı.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın ile ilgili itfaiye soğutma çalışması yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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