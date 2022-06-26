Müşteri kovalayan devekuşu panik yarattı
Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan devekuşu, yerinden çıkıp, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı.
Olay, parktaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı barınakta sergiledikleri devekuşuna yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu. Kapıdan çıkan devekuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce’yi kovalamaya başladı.
Yüce’nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü. (DHA)