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Müşterisinin düşürdüğü kredi kartı ile yakıt alan taksici yakalandı

Şişli'de bindiği takside kredi kartını düşüren bir kadın harcama yapıldığını fark etti. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis, müşterisinin takside düşürdüğü kredi kartı ile yakıt alan taksi şoförünü yakaladı.

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Müşterisinin düşürdüğü kredi kartı ile yakıt alan taksici yakalandı

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Şişli Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bindiği takside kredi kartını düşüren H. A. aynı gün akşam saatlerinde kredi kartı ile bir akaryakıt istasyonundan 600 lira değerinde harcama yapıldığını fark etti.

H. A. ‘nın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede K. S. isimli taksi şoförünün taksisinde bulduğu H. A. ‘ya ait kredi kartı ile yakıt aldığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda yakalanan taksi şoförü K. S. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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