Narkotik operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonunda gözaltına alınanlardan 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Salı günü çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi.
Polis Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen adresler narkotik timlerince didik didik arandı. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)