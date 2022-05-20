Nurel’i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Ş.T.'nin (69) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü Nurel T.nin (61), ayrı yaşadığı eşi tarafından daha önce de ölümle tehdit edildiği, bu nedenle de çok fazla dışarı çıkmadığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde meydana geldi.

Nurel T., evinin yakınında yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ile karşılaştı. Ş.T. ile Nurel T. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Ş.T., yanındaki bıçakla Nurel T.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı.

Nurel T., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nurel T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Nurel T. kurtarılamadı. Polis, Ş.T.’yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Nurel T.’nin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

Öte yandan Nurel T. cinayetine dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Nurel T.’nin, Ş.T. ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı, 28 Mart’ta ise üniversite mezunu kızıyla birlikte Karabağlar ilçesine taşındıkları öğrenildi.

Olayın meydana geldiği yerin, Nurel T.nin evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Nurel T.’nin daha önce de eşi tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu nedenle çok fazla dışarı çıkmadığı öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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