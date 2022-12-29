Nusaybin’de husumetli aileler arasında sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan sopa ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Sanayi Sitesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nusaybin’de ilk tedavileri yapılan yaralılardan 3’ü, Mardin ve Kızıltepe’deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)