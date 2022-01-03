Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’un testi pozitif çıktı

Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medyadan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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Eskişehir’de yaklaşık 415 bin nüfusa sahip Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, düzenli olarak yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kurt, “Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptırdığım Kovid-19 testim bu kez pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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