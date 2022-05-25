Öfkeli kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi

Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan araca taş atarak zarar verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir caddede yaşandı. Cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti