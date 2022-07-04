Öfkeli müşteri taksiciye dehşeti yaşattı!

Manisa’da taksicilik yapan 47 yaşındaki Ali Hallaç, taksisine annesi ile birlikte binen Alparslan D. tarafından dehşeti yaşadı. Taksicinin kafasını, boynunu, kolunu ve sırtını ısırarak darp eden Alparslan D. bindiği taksiyle kaçmak isterken ağaca çarptı. Dehşet anlarını yaşayan taksi şoförü Ali Hallaç ise, darp eden şahsın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Ceza alması için illa ölmem mi gerekiyor” cümlesiyle isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ndeki durağında uzun yıllardır taksicilik yapan 47 yaşındaki Ali Hallaç, 2 Temmuz Cumartesi gecesi dehşeti yaşadı. Taksisine aldığı müşterisi Alparslan D. tarafından kafası, boynu, sırtı ve kolu ısırılarak darp edilen taksi şoförü Ali Hallaç yaşadığı dehşet anlarını anlatarak isyan etti.

“ÖNCE KAFAMI, SONRA BOYNUMU, SIRTIMI VE KOLUMU ISIRDI”

2 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında hayatının en büyük dehşetini yaşadığını dile getiren taksi şoförü Ali Hallaç, yaşadığı olayı şu ifadelerle anlattı:

“Saat 01.30 sıralarında acile bir taksi için çağrı geldi. Bir erkek şahıs ile zannediyorum ki annesi arabama bindiler. Zaten erkek şahıs otomobile biner binmez agresif davranmaya başladı. Nereye gideceğimizi sorduğum zaman bana ‘İzmir'e sür' dedi. Sonra müziğin sesini sonuna kadar aç dedi. Müziğin sesi son ses açıkken bağıra çağıra küfür etmeye başladı. Acil servisten çıktıktan sonra Eski Garaj Kavşağı'ndan İzmir'e doğru dönüş yaptım.

Ancak baktım şahıs bağıra çağıra küfür etmeye devam ediyor. Bende kendisine ‘Ağabeyciğim bu şekilde bağırıp çağırırsan ben araç kullanamam. Dikkatim dağılıyor' dedim. Sonra bana ‘Sen misin bunu diyen. Çek lan kenara' dedi ve küfürler etmeye başladı. Arabayı kenara çektim. Bana vurmaya başladı.

Şoförün yanındaki yolcu kapasını açtı ve teklemeye başladı. Tekmeleyince ben sersemledim. Şok oldum ne yapacağımı biledim. Bu arada yardım için sürekli kornoya bastım. O esnada saçımdan tutarak kafamı ısırmaya başladı. Kendisini durdurmaya çalışırken kafamdan anlar akıyordu. Kafamı kurtardım ve ardından şah damarı koparmak istercesine boynumu ısırmaya başladı. Boynumu kurtardım bu sefer sol omzumdan ve kolumdan ısırmaya başladı.”

“ARABAMI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI”

Taksi şoförü Ali Hallaç, kendisini darp eden kişinin daha sonra taksiyi alıp kaçmaya çalıştığını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: “Olay sırasında iki kişi yardıma geldi. Ancak iki kişide şahsı zapt edemedi. Emniyet kemerimi çözdüm ve şahıs beni dışarı attı. Vatandaşlar arayı girince şahıs arabamı alarak kaçmak istedi herhâlde. Arabamı gasp ederek sürmeye başladı. Ama fazla gidemeden sanırım direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ağaca çarptı. Araçta boğuşurken nefesim kesildi ölecek sandım. Sonra çareyi kaçmakta buldum. Belki yakalasa daha kötü şeyler olacaktı.”

“1,70 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI AMA SERBEST BIRAKILDI”

Olayın ardından kanlar içinde hastaneye götürüldüğü ve ardından ifade vermek için gittiği karakolda kendisinin darp edilen şahsın serbest bırakıldığını gördüğünü ifade eden taksi şoförü Ali Hallaç isyan etti.

Darp edilen Hallaç son olarak şöyle konuştu:

“Olayın ardından polis geldi. Ambulansla kanlar içinde hastaneye götürüldüm. Kafama 3 dikiş atıldı. Boynumda ve kollarımda ısırıklar var. Hastaneden sonra karakola gittik. Ben karakola ifade için gittiğimde şahıs benden önce karakoldan savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Bu şahıs beni öldürmeye teşebbüs etti. Ama benden önce çıktı. Bu durum beni çok üzdü. 1.70 promil alkollü çıkmış bu şahıs.

Beni öldürmeye çalışan adam için kasten yarala denilerek serbest bırakıldı. Arabamı kaçırmaya çalıştı. Şimdi iş göremez haldeyim. Ekmeğimden oldum. Bu nasıl bir adalet. Bu adamın ceza alması için ölmem mi gerekiyordu. Psikolojim bozuldu. Bir travma geçiriyorum. İyileştikten sonra ben nasıl taksicilik paçam ve araba insanları nasıl alacağım. Belki artık taksicilik yapamayacağım. Bu şahsın gerekli cezayı almasını istiyorum. Bugün bunu bana yapan yarın başka taksiciye veya vatandaşa ne yapmaz.”

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