Oğlunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde baba Hüseyin Kara, kız arkadaşı nedeniyle tartıştığı oğlu 32 yaşındaki Cavit Kara silahla vurarak öldürdü. Bugün yargılanmasına başlanan baba Kara, oğlunun kendisine küfrederek saldırdığını öne sürdü.

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Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi’nde geçen şubat ayında baba Hüseyin kara (58) ile oğlu 32 yaşındaki Cavit Kara arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Baba Hüseyin Kara yanındaki silahla oğlu Cavit Kara’ya ateş etti. Komşuların silah seslerini duyması ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Baba Hüseyin kara bir anlık sinirle oğluna ateş etmek zorunda kaldığını belirterek silahı ile jandarmaya teslim oldu. Kara, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

“EVLENMEDEN AYNI EVDE KALMALARINI İSTEMEDİM”

İddianame hazırlanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkan katil zanlısı baba Hüseyin Kara, olay gecesini anlatırken,

“Akyaka’da evimiz var. Kız arkadaşı ile oraya gittiler. Ben de ‘ciddiyseniz gereken yapılır’ dedim. Akyaka’daki eve yerleşmişler. Evlenmeden bu evde kalmalarını istemedim. Kızı telefonla aradım sesim yükseldi konuşurken.

Oğlum beni aradı. ‘Gitme bir yere’ dedi bana. Arabaya binip köye gittim. Köydeki evde yalnızdım. Televizyon izlerken akşam köye gelmiş.

LİSEDEYKEN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM

Yanıma geldi küfür etmeye başladı. Silah ruhsatsızdı ve yanımdaydı. 90 mermi vardı. Mermileri boşalttım. Ben lise 2’de psikolojik tedavi gördüm. Üzerinden çok zaman geçti” dedi.

Duruşmada öldürülen Cavit Kara'nın ağabeyi, ablası, kız arkadaşı tanık olarak dinlendi. Mahkeme, baba Hüseyin Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Manisa’da tedavi gördüğüne yönelik adli tıp raporu isteneceği belirtilerek duruşma 21 Eylül tarihine ertelendi.(İHA)

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