‘Öğretmenim’ deyip kız çocuğuna araçta istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, kendisini 'öğretmen' olarak tanıtan M.G. (27), otomobiline bindirdiği H.Y. (11) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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Olay, dün Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü M.G., kız öğrenciye kendisini ‘öğretmen’ olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi. M.G.’ye inanan H.Y. ise araca bindi.

Bir süre sonra mahalle dışına çıkan M.G., otomobilde H.Y.’ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, M.G.’yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. H.Y. tarafından da teşhis edilen M.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 YIL ÖNCE DE İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan M.G.’nin, 2 yıl önce de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 4 kişinin istismarına uğradıktan sonra hamile kalan kızın annesinin ihbarıyla jandarma, aralarında M.G.’nin de olduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı. M.G. dahil şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)