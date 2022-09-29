Abone Ol

Okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Ekrem Oba Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu A.N. (14) ders bitiminde sınıftan çıktığı esnada baygınlık geçirdi.

KURTARILAMADI

Öğrenciye müdahale eden öğretmenler, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.
Okula gelen ekiplerce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Servisine kaldırılan öğrenci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi SEAH Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderilen A.N’nin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. AA

Patlayan torpil 11 yaşındaki Mehmet'in sonu oldu İlginizi Çekebilir Patlayan torpil 11 yaşındaki Mehmet'in sonu oldu Derik'te 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü İlginizi Çekebilir Derik'te 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster