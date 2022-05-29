Ölümüne sebep oldu, böyle kaçtı

Antalya'da otomobil ile motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü koşarak kaçtı.

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Kaza Serik ilçesi D 400 karayolu sanayi kavşağında saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Maslak’ın kullandığı motosiklet ile 07 AVL 991 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Maslak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza anı ve sonrasında otomobilin durup sürücüsünün inerek koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.