Önce erkekler sonra kadınlar kavga etti

Diyarbakır'da erkeklerden oluşan iki grup arasındaki kavganın ardından bazı şüpheliler gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen ve iki tarafın da yakınları olduğu belirtilen kadınlar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı da polis bitirdi.

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Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde erkeklerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptan biri tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Darp edilen S.Y., çağrılan ambulansa hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde U.Y. ve O.Y. gözaltına alındı. Yapılan incelemede yerde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 boş kovana rastlandı.

OLAY YERİNE GELEN KADINALR BİRBİRİNE GİRDİ

İnceleme sırasında olay yerine gelen ve kavgaya karışanların yakınları olduğu belirtilen kadınlar da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavga, polisin araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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