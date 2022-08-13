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Ordu’da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsünün köprüden uçtuğu kazada 8 kişi yaralandı.

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Ordu’da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı

Fatsa-Kumru yolu Ayazlı Mahallesi Kızıalcasu Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, İslam Y.’nin kullandığı 52 M 8589 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü’nden aşağı uçarak bir ağaca takılı kaldı.

Kazada yaralanan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fatsa-Kumru yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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