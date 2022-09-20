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Orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu yakınlarında orman yangını çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Gece saatlerinde TEM Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler, jandarma ve polise haber verdi.

Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçta bulunan 2 kişi, ormanı yakmaya çalıştığı iddiasıyla ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü. (DHA)

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