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Ormanda uyuşturucularla yakalandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, ormanda devriye gezen jandarma ekipleri, üzerinde 14 paket metamfetamin ve 12 gram bonzai ele geçirilen A.D.'yi gözaltına aldı. 

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Ormanda uyuşturucularla yakalandı

Adliye Mahallesi’ndeki ormanda devriye gezen jandarma ekipleri, etrafı çalılıklarla çevrilerek gizlenen alanı fark etti. Alana giren jandarma ekipleri, A.D.’yi yerde oturur vaziyette, yanında da uyuşturucu madde içmeye yarayan malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan A.D.nin üst aramasında, içime hazır folyo kağıdına sarılı 14 paket metamfetamin ve 12 gram bonzai ele geçirildi. Oluşturulan alanın, siyah şemsiyelerle de kapatıldığı görüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile silaha ait fişekler ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.  (DHA)

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