Abone Ol

Osmaniye ve Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Osmaniye ile Adana'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Osmaniye ve Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kararı bulunan 20 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. 70 polisin görev aldığı şafak operasyonunda Osmaniye ve Adana’daki 20 adrese eş zamanlı girildi.

Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 9 şüpheli gözaltına alırken, uyuşturucu satışında kullanıldığı tahmin edilen hassas teraziler ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kovalamacada döktükleri 1 kilo uyuşturucu ile yakalandılar İlginizi Çekebilir Kovalamacada döktükleri 1 kilo uyuşturucu ile yakalandılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana aydın Emniyet operasyon Osmaniye ÖZEL HAREKAT uyuşturucu