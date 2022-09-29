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Osmaniye’de 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 29 lise öğrencesi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri puding nedeniyle rahatsızlandıkları tahmin ediliyor.

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Osmaniye’de 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Şehit Halis Şişman Mahallesi’ndeki Osman Gazi Lisesi Kız Yurdu’nda kalan 29 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin, bugün yedikleri puding nedeniyle rahatsızlandıkları düşünülüyor. (DHA)

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