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Osmaniye’de metruk bina çöktü: 1 yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, tek katlı metruk binada çökme meydana geldi. Binanın enkazından çıkarılan 1 kişi, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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Osmaniye’de metruk bina çöktü: 1 yaralı

İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeyh Şamil Sokak’ta bulunan tek katlı kullanılmayan binada saat 14.45 sularında henüz nedeni bilinmeyen çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sonrası  enkaz altında kalarak yaralanan 1 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü. AFAD ekiplerince enkaz kontrol edilerek, başka birinin olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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