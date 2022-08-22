Osmaniye’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şehir içi dolmuş minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Kaza, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Kadirli-Andırın karayolu üzeri Mehmet Akif Ersoy ilkokulu önünde meydana geldi.

9 KİŞİ YARALANDI

Şehir içi dolmuş minibüsü ile karşı yönden gelmekte olan otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve ağır yaralı olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. İHA

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