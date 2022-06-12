Otel alev alev yandı
Eskişehir'de otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Sivrihisar-1 Caddesindeki tek katlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel müşterileri tahliye edilirken, büyüyen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında otelin bulunduğu kat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)