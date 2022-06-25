Otelci çifti öldüren yeğenlere istenen ceza belli oldu!

Avcılar'da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nuri Yıldız cinayetinde, Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu ortaya çıkan şüpheliler Aleyna, Mühyettin ve Ferhat Yıldız hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım. Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Hayattaki her şeyi unuttuk. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım." dedi.

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Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda, 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandığı ihbarı yapıldı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız’ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız’ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Şüphelilerin Esra Yıldız’ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız’ı da kaçırarak, Beylikdüzü’nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi.

2’ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Soruşturma sırasında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde Esra Yıldız’ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi. Nuri Yıldız’ın ise, Beyoğlu’ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu, daha sonra Edirne yönüne gittiği belirlendi.

Soruşturma dosyasında Nuri Yıldız’ın otomobili Bahçelievler, Köroğlu Sokak’ta görüntülenirken, aracın ön camının çatlak olduğu tespit edildi. Nuri Yıldız’ın Beylikdüzü’nde cesedinin bulunduğu bölgede cinayette kullanılan 9 milimetre çapında tabanca da bulundu. Polis, Bahçelievler ve Esenler’deki iki adreste öldürülen çiftin yakını 4’ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı otelci çift cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Nuri Yıldız’ın öz yeğenleri olan 3 sanık hakkında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açtı.

ANNE: 9 AYDIR YAŞAMIYORUM, ENKAZIM

Kızının fotoğrafı ve elbisesini sahibi olduğu anaokulundaki odasına asan Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dalkılıç, “Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben burada resimleri, elbisesi ile oyalanıyorum. Yavrumu katleden insanların Allah bin defa belalarını versin, gün yüzü görmesinler. Onların aileleri benden beter acılar çeksin. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım. Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Hayattaki her şeyi unuttuk. Ben her pazar gecesi kızımın öldürüldüğü, saat 03.00’te uyanıyorum. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Kamuoyuna, adaletimize yalvarıyorum. Sonuna kadar cezalarının verilmesini bekliyorum. Benim yavrumu geri getirsinler. Sonuna kadar davanın arkasındayım. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım” dedi.

“DOSYADA DELİLLER SABİT”

Avukat Eren Serdar, savcılığın hazırladığı iddianamenin Küçükekmece Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildiğini belirtti. Serdar, “Sanıklar, ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ‘Mala zarar verme’, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından yargılanacak. Dosyada deliller sabit” dedi. (DHA)

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