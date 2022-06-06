Otobüsteki kadının fotoğrafını çekince yolcular tarafından yakalandı

İstanbul'da bir otobüs içerisindeki kadının fotoğrafını çeken şüpheli gözaltına alındı. Hakkında "Özel Hayatın Gizliliği İhlal" suçundan işlem başlatılan şahısın görüntülerde "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" diyerek kendini savunduğu görüldü.

Habip ATAM

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Kadıköy-Ataşehir istikametinde seyreden bir İETT otobüsünde sabah 07.00’de bir kişi, kadın yolcunun gizlice fotoğrafını çekti. Fotoğraf çekildiğini fark eden yolcular, duruma müdahale etti.

Yolculardan biri fotoğraf çeken kişiyi yakalarken, başka bir yolcuda o anları kameraya kaydetti. Şüphelinin telefonunu kontrol eden bir yolcu, genç kadının fotoğrafının çekildiğini görünce durum polise bildirildi. Acıbadem Köprüsü üzerinde durdurulan otobüsteki şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, otobüste yaşanan olay başka bir kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan o görüntü, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde şüphelinin başka bir yolcu tarafından yaklandığı görülüyor. Başka bir kişinin kaydettiği görüntülerde şüphelinin telefonunda, genç kızın fotoğrafının bulunduğu görülüyor.

“BEN KAÇMAM MÜHENDİSİM”

Fotoğrafının çekilmesi üzerine genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar da yine görüntülere yansıyor. Tacizle suçlanan şahıs ise “Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim” diyerek kendini savundu.

Yakalanan 45 yaşındaki şüpheli emniyete götürülürken, hakkında “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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