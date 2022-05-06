Abone Ol

Otobüsün çarptığı Mehmet öldü; kaza anı kamerada

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı Mehmet Çelik'e (8) yaşamını yitirdi. Kaza, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 13:33 - 06 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, dün Gümüşkuşak Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine giden Halil E.nin kullandığı 63 AG 838 plakalı halk otobüsü, aniden yola koşan Mehmet Çiçeke çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı.

Otobüsün kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Çiçek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)

Bursa'da 1 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü, otobüsü görmemiş İlginizi Çekebilir Bursa'da 1 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü, otobüsü görmemiş

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa Çocuk kaza Şanlıurfa