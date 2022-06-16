Otobüsün direksiyonuna geçti, facianın eşiğinden dönüldü

Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi, direksiyonuna geçtiği otobüsün gaz ile frenini karıştırınca önce park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüsün direksiyonundaki yıkama görevlisi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Havza Sokak üzerinde meydana geldi.

Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı’nda yıkama görevlisi olarak çalışan Mehmet Gündüz, otobüsün direksiyonuna geçti.

İddiaya göre gaz ile frenin yerini karıştıran yıkama görevlisi, fren yerine gaza basınca önce garaj içerisinde park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki bir otomobile çarptı.

Otobüs, sürüklediği otomobili bina duvarının arasına sıkıştırdı. Kazada yıkama görevlisi Mehmet Gündüz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yıkama görevlisi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otobüs ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Muğla'da korkunç kaza! 2'si çocuk, 4 yaralı