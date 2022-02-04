Otogarda 2 firma çalışanları birbirine girdi

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki otogarda 2 firma çalışanları arasında çıkan kavgada, biri olayı yatıştırmaya çalışan belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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Söğüt Belediye Otogarı’ndan faaliyet gösteren 2 farklı firma çalışanları arasında sıra tartışması sonu yaşanan ağız dalaşı kavgaya dönüştü. Kavgada firma çalışanı Hakan Şırnaşık sol gözü ve boynundan yaralanırken, kavgayı ayırmak isteyen Söğüt Belediyesi çalışanı Kenan Özgür bacağından kesici bir aletle yaralandı. Şahıslar Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bacağından yaralı şahsa 4 dikiş atıldı. Konuyla ilgili Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kavgada personeli yaralanan firmanın müdürü Mehmet Hamamcı, yaptığı açıklamada, “Yıllardır sözleşmenin yürürlükte olmasının sebebi şirketimizin uzlaşmacı tarafından kaynaklanmakta olup, şirketimizin iyi niyeti diğer firma tarafından suiistimal edilmiştir. Ancak bu hususta da karar verecek olan adli makamlardır. Adli süreç başlamış olup, buna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmayacaktır. Ancak şirketimiz yasal çerçevede haklarını korumaya devam edecektir” dedi. (İHA)