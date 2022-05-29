Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yola geçerek İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Alibeyköy yönünde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Samet Şahan yönetimindeki otomobil, karşı yola geçerek Küçükköy yönüne giden İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Samet Şahan ağır şekilde, İETT otobüs şoförü Şenol Şirin ve otobüsteki yolculardan üç kişi hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şahan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (DHA)