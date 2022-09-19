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Otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de, otomobilin refüjdeki korkuluklara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 10:24 - 19 Eylül 2022 Güncellenme:
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Otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı’nda meydana geldi. Burakhan İrten idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluklara çarptı.

 

Kazada sürücü İrten ile yanındaki Saniye Can Çakı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burakhan İrten ile Saniye Can Çakının cansız bedeni ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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