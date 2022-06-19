Otomobil otobüs durağına daldı: 1’i ağır 5 yaralı

İstanbul Kadıköy D-100 Karayolunda makas attığı iddia edilen bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aynı güzergahta ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobilin çarptığı araç kontrolünü kaybederek otobüs durağına çarptı, biri ağır beş kişi yaralandı.

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Kaza, Kadıköy D-100 karayolu Pendik istikameti Kozyatağı Metro mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan Kadircan Ç. kontrolündeki otomobil D-100 karayolunda makas attığı sırada kontrolünü kaybederek, Mustafa Kemal Şahin kontrolündeki otomobile çarparak kazaya sebep oldu.

Makas atan sürücü Kadircan Ç'nin, M. Şahin kontrolündeki otomobile çarpmasıyla, Şahin'in kontrolündeki otomobil, Kozyatağı Metro Durağına daldı. Durakta o sırada otobüs bekleyen iki kardeş çarpmanın etkisiyle yaralandı. Durağa çarpan Mustafa Kemal Şahin ağır yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyol üzerinde trafik kontrolünü sağlarken, yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar vatandaşlar bölgedeki hastaneye sevk edildi.