Abone Ol

Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, av tüfeğiyle ateş açtıkları otomobilde Ebru Orbey'i öldüren, 6 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayınlanma: 10:43 - 08 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

Olay, 6 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Düğünyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu, seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşılan başka araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. 6 kişinin yaralandığı saldırıda, Ebru Orbey hayatını kaybetti.

Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma yürüten jandarma ekipleri, saldırganların K.K. (28), D.K. (24), C.K. (26) ve T.K. (20), olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Hatay'da 20 kilo el yapımı patlayıcı bulundu İlginizi Çekebilir Hatay'da 20 kilo el yapımı patlayıcı bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster