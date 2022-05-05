Otomobilden teyp çalan hırsızı ayakkabısı ele verdi

İstanbul Kağıthane’de şüpheli şahıs bir halı sahanın önünde gözüne kestirdiği araçların içinden teyp ve araç göstergeleri çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken şahsı mavi spor ayakkabıları ele verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi bir şahıs halı saha önünde bulunan araçların içini kontrol etmeye başladı. Şahıs bir süre sonra park halindeki araçların içerisinden teyp ve araç göstergeleri çaldı. Araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın eşkalini tespit etti.

HIRSIZI MAVİ AYAKKABISI ELE VERDİ

Polis ekipleri cadde üzerindeki halı sahanın önünde, şahsın tekrar ortaya çıkacağı anı bekleyerek pusuya yattı. Birkaç saatlik bekleyişin ardından hırsız tekrar ortaya çıktı ve araç içlerini kontrol ettiği esnada kıskıvrak yakalandı. Hırsız Erteş G. (58) mavi spor ayakkabıları ele verdi.

Yakalanan Erteş G. (58) her cumartesi aynı noktadan hırsızlık yaptığı ve daha önce de 9 kez “otodan hırsızlık”, 2 kez “açıktan hırsızlık” ile “başkasına ait kimlik kullanmak” gibi suçlardan kaydı olduğu ve kesilmiş 1 yıl 5 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Kuyumcudan çuvalla altın çalan hırsızlar kamerada