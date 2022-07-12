Otomobilin çarptığı scooterlı kadın öldü
İstanbul'da gece saatlerinde bir otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza saat 00.10 sıralarında Şişli’de Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan H.A., elektrikli scooter kullanan D.G.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle D.G yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.’nın, “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.