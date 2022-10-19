Abone Ol

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Erzincan'da, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu’na geçmek istedi.

Bu sırada M.S.’nin (20) kullandığı otomobil, Derya’ya çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı. (AA)
Arnavutköy'de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı İlginizi Çekebilir Arnavutköy'de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

TEM'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı İlginizi Çekebilir TEM'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster