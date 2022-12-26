Abone Ol

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İstanbul Kağıthane'de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazada motosikletli hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Gürsel Mahallesi Aylin Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre , Hürrem Öztürk yönetimindeki 22 AU 622 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği iddia edilen yabancı uyruklu Kadir Gulbediyev (25)’in kullandığı motosiklet  çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli yola savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kadir Gulbediyev’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gulbediyev’in cenazesi morga götürüldü. (DHA)

Konya'da feci kaza: 2 ölü İlginizi Çekebilir Konya'da feci kaza: 2 ölü Feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı İlginizi Çekebilir Feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
X Reklam