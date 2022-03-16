Otoparkçı, bıçakla saldıran 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu!

Adana'da otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada otoparkçı Ömer P., kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı otomobildeki Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç., sokağın kenarına aracı park etti. Sokakta otopark işleten Ömer P., 3 arkadaşı, “Otomobili otoparkın karşısına park ettiniz, çekin” diye uyardı.

Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. isteği geri çevirince, taraflar bu nedenle tartıştı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 arkadaş, Ömer P.ye bıçakla saldırdı.

Ömer P. ise pompalı tüfekle ateş açtı. Kavgada Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ömer P.’yi yakalamak için çalışma başlattı. DHA

İlginizi Çekebilir Halı sahada baltalı-bıçaklı cinayette cezalar belli oldu!