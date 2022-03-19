Oyun masasında tartıştığı arkadaşını öldürdü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kıraathanede oyun oynayan Zeki B. tartıştığı arkadaşı Adem Biri silahla ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Adem Bir yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 04.00 sıralarında, Arifiye ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan Adem Bir ile Zeki B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, Zeki B. silahını ateşleyerek Adem Biri vurdu. Zeki B. olay yerinden kaçarken, kıraathanede bulunanlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Adem Bir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zeki B.yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü