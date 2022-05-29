Oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinin önünde oynayan Anıl Ömer Hatunoğlu (7), ensesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Anıl, ameliyata alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Anıl Ömer Hatunoğlu, evinin önünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada ensesine isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Olayı gören Anılın yakınları, kendi imkanlarıyla yaralı çocuğu Alikahya Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirdi.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Anıl Ömer ensesindeki merminin çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Konserde silahlı kavga! Mermi çocuğa isabet etti