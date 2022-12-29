Özel görüntülerle şantaj yapan şüpheli gözaltında
İzmir'de, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına ulaştığı kişilere şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, herkese açık olmayan bazı sosyal medya sitelerine girerek burada paylaşılan cinsel içerikli fotoğraf ve videoları kaydederek, bunları şantaj amaçlı kullandığı ileri sürülen B.A’yı yakaladı.
Şüphelinin, görüntülerine ulaştığı kişilerden “yardım” adı altında para istediği, verilmemesi durumunda fotoğraf ve videoları sosyal medyadan paylaşacağını söyleyerek onlara şantaj yaptığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.A’nın evinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ele geçirildi. (AA)