Parkta borç kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü

Antalya'da Zafer Aysan (41), parkta borç nedeniyle çıkan kavgada Y.A. (42) tarafından bıçaklandı. Aysan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’ndaki Şehitler Parkı’nda karşılaşan ve borç meselesinden husumetli olan Zafer Aysan ile Y.A., tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Y.A., Aysan’ı karın boşluğundan bıçakladı.

3 bıçak darbesi alan Aysan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaatlarda işçilik yapan, 2 çocuk babası Aysan’ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay sonrası otomobiliyle kaçan Y.A. ise polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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