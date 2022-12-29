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Parkta erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl (53), parkta ölü bulundu. Göl'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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Parkta erkek cesedi bulundu

Sabah işe gitmek için evden çıkanlar, bir kişinin parkta hareketsiz halde yattığını gördü. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl olduğu tespit edildi. Göl’ün cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. Göl’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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