Parktaki oturma ünitesini böyle çaldılar

Eyüpsultan Belediyesi’nin parka koyduğu oturma ünitesi kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık anı parklara yerleştirilen güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kimlikleri belirlenemeyen bir grup genç geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde, İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi üzerinde bulunan Hz. Halit Parkı'na geldi.

OTURMA ÜNİTESİNİ ÇALDILAR

Burada bir süre kendi aralarında sohbet eden şüpheliler daha sonra parkın orta kısmında bulunan, Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımı amacıyla yapılan oturma ünitesine yöneldi. Etrafın sakin olması ve parkın kalabalık olmamasından faydalanan şüpheliler, oturma ünitesini bulunduğu yerden kaldırarak hızla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Kendilerini kimsenin görmediğini zannettiği için rahat hareket ettikleri gözlemlenen şüpheliler, belediyenin internet sitesinden de 24 saat canlı yayın yapan güvenlik kameralarına yakalandı.