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Patlayan buzdolabı yangına neden oldu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde buzdolabında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

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Patlayan buzdolabı yangına neden oldu

Olay, ilçeye bağlı Karakoca Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,. Galip Y. isimli şahsa ait evden dumanların çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde ise yangının patlayan buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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